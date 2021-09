Huldiging trouwe leden Rhedens Fanfare Corps

RHEDEN – Tijdens de vrijwilligersmiddag van het Rhedens Fanfare Corps zijn drie trouwe leden en hun echtgenotes in het zonnetje gezet vanwege hun langdurig lidmaatschap. Voorzitter Anne Bruger speldde hen de onderscheiding op en reikte de bijbehorende oorkonde uit. Jan Willem Derksen is al 45 jaar lid, Wannie Verhaaff al 40 jaar en Gerrit Peters speelt al 35 jaar mee.

André Hiddink is benoemd tot RFC Topper. Hij is geen lid, maar zet zich al jaren geheel vrijblijvend in voor de Rhedense vereniging. Zo wordt onder andere de papieractie volledig door André georganiseerd. Door deze inzet kan het RFC doorgaan met het musiceren op hoog niveau.

De leden hebben genoten van de vrijwilligersmiddag. Ze maakten een fietstocht langs een aantal monumenten in het dorp en de ereleden van de vereniging.

Tijdens de fietstocht zijn herinneringen en anekdotes over het verleden van het dorp opgehaald en gedeeld met alle leden. De middag werd afgesloten met de jaarlijkse barbecue.