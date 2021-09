Huis ter Eerbeek in Open Toptrouwlocatie Route

EERBEEK – Zondag 26 september is er een nieuwe editie van de Open Toptrouwlocatie Route. Toekomstige bruidsparen krijgen de gelegenheid om unieke trouwlocaties in Gelderland te bekijken en ook Fletcher Hotel Landgoed Huis te Eerbeek is geopend. Het landgoed is omringd met eeuwenoude eiken, mooie vijvers en prachtig tuinen. Het landhuis beschikt over twee karakteristieke zalen met openslaande deuren en eigen bar. De hotelkamers bieden de mogelijkheid aan het bruidspaar om na afloop van de huwelijksdag met alle gasten te blijven overnachten.

Toekomstige bruidsparen zijn op zondag 26 september van harte welkom tussen 11.00 uur en 16.00 uur en worden op locatie feestelijk ontvangen met een glas Fletcher’s Bubbels en iets lekkers. Samen met de trouwspecialist worden alle mogelijkheden voor een huwelijksdag besproken en krijgen de gasten een inspirerende rondleiding om de sfeer te kunnen proeven van deze unieke locatie.Vooraf aanmelden is noodzakelijk en kan via www.trouwenbijfletcher.nl/opendag.