Holistische kinderyoga in Velp

VELP – Vrijdag 17 september start Room4yoga in Velp met een blok van zes lessen holistische kinderyoga. Dit is een speelse manier om kinderen te helpen vanaf jonge leeftijd de verbinding tussen hoofd, hart en lijf te maken. In de lessen worden yogahoudingen speels afgewisseld met onder meer visualisaties, meditaties, ademspel en zintuigenspel. Ook is er ruimte voor creativiteit, muziek, dans en tekenexpressie. De lessen zijn voor kinderen van 4 tot 7 jaar zijn van 14.45 tot 15.45 uur, kinderen van 7 tot circa 10 jaar zijn welkom tussen 16.15 en 17.15 uur. Aanmelden kan via info@room4yoga.com of kleineboomkinderyoga@gmail.com.