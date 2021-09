Het Carillon speelt voor Dierendag

DOESBURG – Op zondag 3 oktober zal het maandelijkse beiaardconcert op de Culturele Zondag in Doesburg in het thema staan van Dierendag. Diverse liederen aan dieren gewijd passeren de revue en er klinken verschillende delen uit het Carnaval des Animaux van Saint Saëns. Natuurlijk kunnen ook de liedjes van Annie M.G.Schmidt met teksten over dieren niet ontbreken. Het concert is van 14.00 tot 15.00 uur.