Het Bonte Palet exposeert in de Kapel

BRONKHORST – Het publiek kan opnieuw kennismaken met de schilderkunsten van Het Bonte Palet. Van 25 september tot en met 1 oktober is er een expositie met de werken van zo’n 50 schilders in de kapel van Bronkhorst. Het Bonte Palet is een groep hobby-kunstschilders, onder leiding van Marietje Breukink-Lokhorst. Ze laten deze week heel divers werk zien; van landschappen en stillevens tot expressief werk. De deelnemers komen uit Brummen, Eerbeek, Spankeren en verder weg uit de omgeving. De expositie is te bewonderen van 10.00 tot 17.00 uur en de entree is gratis.