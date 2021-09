Hessegracht viert 10-jarig jubileum

DOESBURG – Een hele week is er feest gevierd op De Hessegracht in Doesburg. De woonzorglocatie bestaat 10 jaar en daarom was er een mooi programma opgesteld vol activiteiten voor bewoners.

Eigenlijk was het jubileum vorig jaar, maar dat kon natuurlijk niet doorgaan. Van afblazen wilden de medewerkers van De Hessegracht echter niet weten. “We hebben het feest gewoon een jaartje opgeschoven”, vertelt Yvonne van Eijk, manager Zorg. “De medewerkers van de activiteitenbegeleiding en coördinator evenementen hebben heel veel georganiseerd.”

Zo konden de bewoners vorige week genieten van optredens van Diva Dichtbij en de Vrolijke Koekenbakker, die allemaal liedjes over de bakkerij zong. Henny Slokker verzorgde een dia-presentaties, er was een middag met meezingliedjes en een gezellige Franse markt. Zaterdag werd de feestweek afgesloten met een optreden van Bubble Dutch, waarbij mooie zeepbellen werden gemaakt. Er waren lekkere frietjes en ijs.

Alle activiteiten vonden buiten plaats, zodat bezoekers zonder beperkingen mee konden genieten van het feestprogramma. “De bewoners hebben echt genoten, maar hun familieleden ook”, zegt Van Eijk.

De Hessegracht is een kleinschalige voorziening, waar 24 mensen wonen met een vorm van dementie. Zij wonen in huiskamers, waar zoveel mogelijk het normale leven wordt nagebootst. “We proberen het huiselijk te maken, bewoners zo min mogelijk te laten merken dat ze in een instelling wonen”, aldus Van Eijk.

Foto: Han Uenk