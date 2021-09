Heel veel stempels gezet tijdens de Zwem4daagse in Brummen

BRUMMEN – In de week van 13 tot en met 17 augustus hield zwembad Rhienderoord in samenwerking met de KNZB voor de zesde keer de Zwem4daagse in Brummen. De Zwem4daagse is een sportief evenement waarmee kinderen, volwassenen en ouderen gestimuleerd worden om te zwemmen. 73 Deelnemers hadden zich aangemeld voor deze gezellige week vol sport en plezier. Tijdens de Zwem4daagse zwommen de deelnemers vier dagen een afstand van 250m (10 banen), 500m (20 banen), 1.000m (40 banen) of zelfs 2000m (80 banen) per dag. Op de laatste dag kreeg iedereen een medaille.