Handballen in Nationale Sportweek

BRUMMEN – Handbalvereniging Brummen doet mee aan de Nationale Sportweek, die dit jaar wordt gehouden van 17 tot en met 26 september. Op woensdag 22 september verzorgen de handballers een leuke activiteit voor kinderen in sportzaal Rhienderoord. Jongens en meisjes zijn tussen 15.30 tn 16.30 uur welkom om mee te doen. Er is begeleiding van ervaren spelers. Kinderen hoeven alleen hun gymschoenen mee te nemen. Aanmelden kan via www.info@handbal-brummen.nl of via het secretariaat, mw. G. Völke, tel. 06-23701444. Zij kan ook eventuele vragen beantwoorden.