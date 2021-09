Halloween Eerbeek in andere vorm, maar net zo spannend

Vorig jaar was het al snel duidelijk: Halloween Eerbeek kan niet doorgaan. Dit jaar was er twijfel. Wat kan er echt niet en wat is er wel mogelijk binnen de huidige regelgeving? De beperkende maatregelen maken de grote Halloween Ride en Ghost Town dit jaar niet mogelijk, maar dat wil niet zeggen dat organisator Roor de Gans de handdoek dan maar helemaal in de ring gooide. “Ik heb gekeken naar wat er wél mogelijk is binnen de huidige coronabeperkingen en zo hebben we toch een heel mooi programma kunnen samenstellen. Halloween Eerbeek gaat dit jaar dus gewoon door. Wel in een andere vorm, maar net zo spannend.”

Wandelen

De Ride, de verschillende fietstochten door het dorp, vormde altijd het hoogtepunt van de viering van Halloween in Eerbeek. Logisch, het hele feest is immers ooit ontstaan als jubileumactiviteit van ATB-club Last Gear. Toch kwam er steeds vaker vraag naar een programmaonderdeel voor wandelaars. “Daar hadden we best al eens over nagedacht, er lagen zelfs al wat plannen, maar het is er nooit van gekomen”, vertelt Roor de Gans. “Dit jaar is dus een mooie gelegenheid om die plannen eens te gaan uitvoeren. Er komt dus een wandelpark met dezelfde beleving als de fietstocht.”

In het Weberbos, voor de gelegenheid omgedoopt tot Screampark, wordt een route uitgezet, waar wandelaars in een ware sprookjeswereld terechtkomen. In zo’n anderhalf uur passeren de wandelaars tientallen griezelige en dromerige scènes, compleet met acteurs. Het eerste uurtje is speciaal voor gezinnen met kinderen. Doordat er in tijdslots wordt gestart, lopen de deelnemers niet vlak achter elkaar aan en zien ze dus niet wat er verderop voor hen in het verschiet ligt.

Fiets-skills

Dat wil niet zeggen dat er voor fietsers niets te beleven valt dit jaar. Een lange fietsroute is er niet, maar op het terrein van Last Gear wordt een skillspark opgebouwd. Uitdagende klimmetjes, technische bochten en dat alles in de bijzondere sfeer van Halloween. “Het terrein is maar 400 meter in omtrek, maar er ligt ongeveer 2 kilometer aan route. Je komt door allerlei werelden, zoals de woestijn, het bos en een waterwereld”, aldus De Gans. “Het gaat hierbij om het testen van je vaardigheden, en daarbij kun je het zo makkelijk of moeilijk maken als je zelf wilt. De beleving van de omgeving is het belangrijkst.” In het Skillspark is een mountainbike wel nodig, maar wie er zelf geen heeft, kan er eentje huren.

Skelter rally

Op het terrein van scouting Tapawingo wordt een skelterbaan opgebouwd. Hier kan de jeugd lekker rondjes rijden, natuurlijk ook helemaal in Halloween-sfeer, maar om het niet te eng te maken en veilig te houden, wordt hier overdag gereden. Een eigen skelter meenemen mag, maar is niet nodig.

Kaartverkoop

Halloween Eerbeek wordt gehouden in de weekenden van 16 en 17 oktober, 23 en 24 oktober en 30 en 31 oktober. Om de bezoekers goed te kunnen spreiden, zijn er voor alle activiteiten kaarten te koop voor diverse tijdslots. De skelterbaan is geopend van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. Rondfietsen in het Skills Park kan van 19.00 tot 20.30 uur of van 20.30 tot 22.00 uur. Het Scream Park is van 19.00 tot 20.00 uur geopend voor families. Na 20.00 uur kan iedereen van 16 jaar en ouder intekenen.

De kaartverkoop gaat van start op vrijdag 1 oktober en loopt via www.halloweeneerbeek.nl. Mocht de belangstelling zo overweldigend zijn, dan overweegt De Gans het evenement uit te breiden naar andere dagen.

