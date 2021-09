Gymtas van Doesburg Beweegt

DOESBURG – Het is een hele overstap om van groep 2 naar groep 3 te gaan.Een andere klas, een andere juf, andere leerstof en je gaat van het speellokaal naar de grote gymzaal. Om deze overgang nog meer in het zonnetje te zetten heeft Doesburg Beweegt aan het eind van vorig schooljaar alle kinderen uit groep 2 een gymtas cadeau gegeven. De juffen hebben de tasjes aan het eind van vorig schooljaar met de rapporten uitgedeeld. Ouders van kinderen die nog geen tasje ontvangen hebben, kunnen contact opnemen met Ivet Harperink van Doesburg Beweegt via ivet@doesburgbeweegt.nl of tel. 06 – 53442199.