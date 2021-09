DIEREN – In Biblioteek Dieren start donderdag 30 september de cursus Grip op je digitale leven. In drie bijeenkomsten worden deelnemers zich bewust van de digitale sporen die zij achterlaten en zetten zij praktische stappen die bijdragen aan het voorkomen van ongewenste dataverzameling. Er wordt gekeken naar persoonlijke gegevens op het internet, naar wat bedrijven daarmee doen en hoe je kunt bepalen welke gegevens je deelt. Er wordt gewerkt met de Data Detox Kit, waarmee mensen zelfstandig aan de slag kunnen gaan om hun digitale voetafdruk te verkleinen, onder begeleiding van medewerkers van de Bibliotheek Veluwezoom. Deelnemers werken op hun eigen laptop of tablet, zodat ze na afloop van de workshopreeks met een compleet nieuwe, opgeschoonde ‘digitale persoonlijkheid’ naar huis gaan. De cursus start op donderdag 30 september en wordt gehouden van 19.30 tot 22.00 uur in de bibliotheek in Dieren. Deelname kost 30 euro. Aanmelden kan via www.bibliotheekveluwezoom.nl/agenda.