Goodiebags tegen voedselverspilling

REGIO – De gemeenten Voorst en Apeldoorn hebben, in combinatie met Circulus-Berkel, de handen ineengeslagen om voedselverspilling extra onder de aandacht te brengen. Goodiebags met verschillende handige tips om voedselverspilling tegen te gaan werden verspreid. In de goodiebag zat een heel handig maatbekertje, waar de juiste portie rijst of couscous mee gemeten kon worden.

De stichting Samen Tegen Voedselverspilling vormt dé beweging waarin alle belangrijke initiatieven en expertise voor een verspillingsvrij Nederland samenkomen en worden versneld. Hierin werken bedrijven uit de hele keten, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties aan Sustainable Development Goal 12.3 van de Verenigde Naties om voedselverspilling met de helft te verminderen in 2030 ten opzichte van 2015. Met een gezamenlijke en systemische aanpak willen ze in Nederland jaarlijks een miljard kilo voedsel binnen de keten houden.

In Klarenbeek woont Marente Bouman, één van de genomineerde helden van deze actie. Het voedingscentrum, die mede achter deze actie zit, had dertien helden uit het bedrijfsleven genomineerd en één consument. Deze week was zij samen met de gemeente Voorst op stap gegaan om de goodiebags uit te delen om zo het gesprek over voedselverspilling op gang te brengen.

De goodiebags werden verspreid op de markt in Twello, in Wilp en zo ook in Klarenbeek en Voorst. Het viel op dat de reacties zeer positief waren zodat de goodiebags grif van de hand gingen. Op het platteland wordt weinig verspild, maar men was heel blij met de aandacht die dit thema krijgt.

De Coop in Voorst nam de goodiebags met enthousiasme in ontvangst. Bakkerij Bril vond het een goede actie. Gerard Kooistra van natuurcamping Haverkamp was enthousiast en nam meteen tassen mee voor zijn gasten op de camping.

Verhalen van de helden zijn te vinden op samentegenvoedselverspilling.nl/helden.