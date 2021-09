Gezellige drukte tijdens Open Monumentendag in Klarenbeek

KLARENBEEK – Zaterdag 11 en zondag 12 september was het Open Monumentendag. In heel Nederland openden monumenten hun deuren voor het publiek. Vanwege de coronamaatregelen moesten sommige locaties gesloten blijven, maar dat betekende niet dat er in de regio niets te zien was. Landgoed Klarenbeek was op zondag te bezoeken en van die mogelijkheid werd gretig gebruik gemaakt. Bezoekers konden over het landgoed lopen om al het moois dat er te zien is te ontdekken. De meubelmaaktster vertelde in de werkplaats over haar werk. Ook waren de vrijwilligers van de moestuin aanwezig om de bezoekers een rondleiding door de moestuin te geven, zoals op de foto te zien is.

Foto: Han Uenk