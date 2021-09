Geslaagde expositie in de boomgaard

BRUMMEN – De zomer is ten einde en zo ook de expositie ‘Woord en beeld in de boomgaard’, op het erf van Werk- en Zorgboerderij Cortenoever in Brummen. De buitenexpositie is goed bezocht en tientallen mensen hebben positieve reacties achtergelaten in de aanwezige gastenboeken. ‘Mooie foto’s en prachtige verhalen om bij weg te dromen’, schreef iemand. En een ander: ‘Een verademing! Prachtige foto’s en strakke teksten. Er is hoop!’.

Bij de natuurkunstfoto’s van Sharon Elvin hebben verschillende bezoekers zelf een zeer kort verhaal geschreven. Deze zijn gepubliceerd op de website brummencultuur.nl