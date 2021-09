ELLECOM – Gemengd koor Sursum Corda is het nieuwe seizoen begonnen met een gezellige ontspanningsavond alvorens de repetities weer van start zijn gegaan. Er wordt nu weer elke dinsdag gezongen in het de MFA/Dorpsschool. Wie eens mee wil zingen, is vanaf 20.00 uur welkom. Daarnaast zamelt het koor nog steeds lege cartrigdes in om de clubkas te spekken. Deze kunnen worden ingeleverd aan de Binnenweg 39b in Ellecom.