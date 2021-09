Gemeente Rheden zoekt Junior Cyber Agents

RHEDEN – Cybercriminaliteit is een groeiend probleem. Daarom is de gemeente Rheden op zoek naar Junior Cyber Agents: kinderen tussen de 8 en 12 jaar die zichzelf en hun omgeving digitaal vaardig maken.

Door het spelen van de game HackShield worden kinderen Cyber Agents, die online gevaar herkennen en voorkomen. Ze leren er alles over hacken, datalekken en veilig internetten. Daardoor kunnen ze ook hun omgeving leren hoe ze online veilig kunnen zijn en blijven.

“Het is belangrijk dat kinderen al jong leren wat de gevaren zijn op internet”, vertelt burgemeester Carol van Eert. “Daarom roep ik iedereen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar op HackShield te spelen, zodat zij zichzelf én anderen kunnen beschermen tegen online criminaliteit. In december ga ik de beste Junior Cyber Agents huldigen!”

Om Cyber Agent te worden, beginnen de spelers met de basistraining. Hier leren ze alles over hackers, veilig internetten en het herkennen en voorkomen van online gevaar. Als de spelers de basistraining hebben voltooid, mogen ze zich Cyber Agent noemen. Tijdens en na de basistraining kunnen de Cyber Agents aan de slag met de quests. Dit zijn extra opdrachten en uitdagingen, waarmee de Cyber Agents niet alleen zichzelf, maar ook hun omgeving iets leren over cyberveiligheid. In de basistraining en de quests verdienen de Cyber Agents shields, die punten opleveren. Hoe meer shields, hoe beter de Cyber Agent beschermd is tegen online gevaar.