Gemeente Brummen met cultuurcaravan op pad

BRUMMEN – De gemeente Brummen wil weten wat inwoners vinden van het cultuuraanbod binnen de gemeente. Via een vragenlijst kunnen inwoners tot donderdag 30 september hun mening geven.

Wat vindt u van het cultuuraanbod in de gemeente Brummen? Ben u hier tevreden over of ontbreekt er nog iets? Maakt u er gebruik van en bent u misschien zelf ‘cultureel’ actief? En vindt u het een gemeentelijke taak om cultuur te stimuleren? Deze en andere vragen zijn opgenomen in een vragenlijst die alle leden van het inwonerspanel ‘Brummen Spreekt’ hebben ontvangen. De gemeente Brummen hoopt dat veel inwoners de vragenlijst invullen. De antwoorden worden namelijk gebruikt om te komen tot een visie over cultuur in de gemeente Brummen.

Op vele manieren komen inwoners in contact met cultuur in de gemeente Brummen. Denk daarbij aan dans, muziek, theater, toneel, beeldende kunst, film en literatuur. Maar ook aan de vele uiteenlopende culturele evenementen die in de gemeente Brummen plaatsvinden en voorzieningen zoals de bibliotheek, de lokale omroep en diverse culturele werkgroepen van de Culturele Stichting. En niet te vergeten allerlei uiteenlopende activiteiten in en buiten schooltijd voor kinderen en jongeren. De gemeente Brummen gaat een visie opstellen over dit belangrijke onderwerp. Deze visie moet er voor gaan zorgen dat alle inspanningen die worden gedaan op dit gebied, zoveel mogelijk bijdragen aan een waardevolle en levendige gemeente.

De bijna 1200 leden van het inwonerspanel Brummen Spreekt hebben de vragenlijst inmiddels ontvangen. Lid worden van het panel kan via www.brummenspreekt.nl. De vragenlijst is ook in te vullen zonder lid te worden van het panel. Op veel plekken in de gemeente hangen posters waarop een QR-code staat. Scan deze met de telefoon en vul direct de vragenlijst in. Of bezoek www.moventem.nl/brummen en vul daar online de vragenlijst in.

Ook kunnen inwoners de komende weken terecht bij de opvallende rode ‘cultuurcaravan’, die op verschillende plekken in de gemeente te vinden zal zijn. Daar kunnen zij onder het genot van een kopje koffie in gesprek over dit onderwerp en de vragenlijst ter plekke invullen.

Foto: Wethouder Ingrid Timmer voor de rode cultuur caravan die de komende tijd op verschillende plekken in de gemeente te vinden is.