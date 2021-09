Gemeente Bronckhorst gaat mogelijkheden voor wonen in buitengebied verruimen

GEM.BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst werkt aan verruiming van de kaders voor het wonen in het buitengebied om de kwaliteit van het wonen in het buitengebied behouden en versterken. De nieuwe kaders moeten duidelijkheid geven of er wel of geen medewerking wordt verleend aan woningbouw en onder welke voorwaarden. Afgewezen woningbouwinitiatieven zijn opnieuw bekeken.

Sinds de vaststelling van de woonvisie ‘Ruimte voor wonen in Bronckhorst’ in 2019 zijn er veel woningbouwplannen bij gemeente Bronckhorst ingediend, zowel voor de kernen als het buitengebied. Voor het buitengebied gaat het onder andere om woningsplitsingen, functiewijziging van bijgebouwen en het bouwen van een of meer woningen in ruil voor het slopen van voormalige agrarische bebouwing.

De huidige woonvisie biedt al mogelijkheden voor het toevoegen van woningen in het buitengebied, maar er blijkt in de praktijk behoefte aan een verdere verruiming van die mogelijkheden. Tegelijkertijd ziet de gemeente ook kansen om diverse opgaven in het buitengebied in samenhang op te pakken, zoals vrijkomende agrarische bebouwing, de zoektocht naar locaties voor nieuwe bedrijven en energietransitie.

Op 27 mei 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met de actualisatie van de woonvisie. “Vervolgens bekeken wij alle eerder afgewezen woningbouwinitiatieven opnieuw. Initiatiefnemers met een plan voor het stedelijk gebied dat we nu wel kansrijk achten, hebben hierover al bericht van ons ontvangen”, aldus wethouder Evert Blaauw van Wonen.

Voor oude én nieuwe woningbouwinitiatieven in het buitengebied geldt dat de gemeenteraad eerst moet instemmen met het voorstel over de verruiming van mogelijkheden voor wonen in het buitengebied, voordat de gemeente hier uitsluitsel over kan geven. De verwachting is dat de gemeenteraad hier eind 2021 een besluit over neemt.