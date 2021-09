Gasttraining van de burgemeester

VELP – De waterpoloërs van PFC Rheden hadden donderdagavond 23 september een wel heel bijzondere gasttrainer. Burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden heeft de dames- en herenteams van de club een uur lang getraind in het zwembad in Velp. Van Eert, gestoken in een speciaal PFC Rheden-shirt, is in het verleden zelf actief geweest als waterpolospeler en trainer/coach van verschillende verenigingen en wist de PFC’ers dan ook een uur lang flink aan het werk te zetten.

De gasttraining werd gehouden in het kader van de Nationale Sportweek én het gegeven dat de waterpoloërs van PFC Rheden eindelijk gebruik kunnen maken van het nieuwe Biljoenbad in Velp.

Foto: Edwin Nicasie