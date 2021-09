G-Voetballers blij met nieuwe hoodies

LOENEN – De G-voetballers van voetbalvereniging Loenermark in Loenen hebben al een paar maanden in nieuwe hoodies, maar van een officiële overhandiging was het door corona nog steeds niet gekomen. Daarom kwam sponsor Erik van Asselt van installatiegilde.nl, een onderdeel van Blanken Controles, vrijdag 10 september alsnog naar het Lonapark. Hij was erg onder de indruk van het enthousiasme van de spelers en de trainers. Hij bood spontaan aan de spelers die ondertussen nieuw aangesloten zijn ook een hoodie te schenken, evenals de 7 vaste trainers. Dit gebaar werd met luid applaus ontvangen.

Erik werd door Loenermark bedankt voor de loyaliteit aan de vereniging. Namens de spelers sprak aanvoerder Johan een dankwoord en overhandigde hij een mooie bos bloemen aan de sponsor.