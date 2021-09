Fototentoonstelling ‘Terug naar huis’ in Rhederhof

RHEDEN – De fototentoonstelling ‘Terug naar huis’ van fotograaf Jikke Göbel uit De Steeg hangt tot 25 november in de ontvangsthal van zorgcentrum Rhederhof in Rheden. Belangstellenden kunnen deze zonder afspraak komen bekijken. De entree is gratis.

Göbel fotografeerde 70-plussers uit Rheden en omgeving tijdens een uitstapje ‘terug-naar-een-vroeger-thuis’. De uitjes gingen soms naar een geboortehuis, maar het kon ook naar een boerderij zijn, een landgoed, een school, het Afrikamuseum of het voetbalstadion van De Graafschap. Zo gung Dicky van Mourik (foto) uit Rheden voor haar uitstapje terug naar de villa ‘met de groene steentjes’ aan de Zutphensestraatweg. De foto’s en verhalen werden gebundeld in een boek en deze fototentoonstelling en geven een krachtig beeld van de generatie die de oorlog nog net heeft meegemaakt.

Foto: Jikke Göbel