Foi,foi: Tippie

Mo’j toch is heuren wat ik pas elejen heb eheurd heb oaver Jan en Toos in un darp achter de Iesel. Ze heb al un paar joar AOW en woont bar noa hun zin in hun huus met Tippie ut poedeltje. Ze waren beien bar gek met ut hundjen en d’r kwam un groot probleem um de hoek kieken toen ze plannen maken um noa ut bejoardentehuus te goan. Toos had wat ongemakken en beien vond ut beter um wat kalmer an te doen. Ze mochen kommen kieken en proaten met de hoofdzuster. Ze kregen wel te heuren as de hond argens in ut huus wat zol doen, hee direct weg mos. ‘Gien gestink hier’, had de zuster ezeg. Jan en Toos arg blie natuurlijk, want zonder hundjen waren ze zeker niet egoan. Ja heur, ut ging bar goed met hun drieën doar in ut huus. Jan liet trouw ut beesien uut. Gien kou an de lucht totdat de buren wat bedachen. Jan stond altied al bekend als un grote praatjesmaker die alles bèter kon en wist. Hee pochen noe weer hevig op dit nette hundjen dat nog nooit wat binnen had edoan. Ze wollen um noe wel is te pakken nemmen. Wat deden de buren… Ze namen un paar plakken ontbijtkoeke maken ut wat vochtig en maken doar un paar kroketjes van zodat ze krek op un paar kötteltjes leken. Doaroaver un bitje kolde thee en ut leek precies op un kotteltje en plasje van Tippie. En noe maar afwachen wie d’r langs zol kommen. Nog gien twee minuten later kump doar de hoofdzuster langszetten en zut doar in de gang de ‘kadootjes’ van Tippie liggen. Zee direct hellig en had de bokkepruik op. Dat rothundjen ok. Zonder te kloppen liep ze binnen bie Jan en Toos en zei: “Ik had ut wel edach. Weg met dat rondhundjen. Ik vind ut jammer veur ule maar hee mot vot. Ik wil um gien minuut hier langer zien.” Jan en Toos begrepen d’r gien mieter van en vroegen wat d’r an de hand was. “Kom maar mee dan ku’j ut zien”. Ze banjeren de gang op en noa de plekke toe. Op ut lawaai kwam ok de buren de gang op zetten. Jan zei nog: “Zo’n rotbeest toch. Ik heb um nog gien half uur elejen uut eloaten. Hoe kan ut toc.” “Ja”, zei de zuster, “ie kunt um wel uut elaoten hebben, maar ie ziet ut hier. En ule weet wat wule samen heb af esproaken.” Ja, doar konden Jan en Toos niet onderuut. Jan was gloepend hellig in de hund en zei: “Doar he’j wel geliek an, maar ik zal um d’r toch effen met de snuute deurhen halen um ut af te leren.” Dat was al niet nodig meer, want doar kwam Tippie al an. “Verduld doar he’j um al”, zei Jan, “Kom is hier Tippie.” De hond heuren niks, maar ging af op de surrogaatköttel. Hee roak d’r an en at ut smakelijk op. De koeke smaken ut hundjen prima. Jan, Toos en de zuster stond met de ogen en mond wagenwied lös te kieken. Toen de buren in lachen uutbarsten ging hun un lichien op en die vertellen ut heel verhaal. Ze heb allemoal dubbel van ut lachen elègen. Tippie had ut d’r goed bie en moch natuurlijk blieven.

Goed goan,

Martien,

de Platschriever uut Loenen

Woar ie ok hen goat, doe dat met heel oe harte