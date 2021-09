Foi,foi: Geld kwiet…

Soms bi’j wat kwiet en ie weet toch niet woar da’j dat eloaten heb. Dat is bar vervelend veural as d’r ok nog geld mee gemuuid is. Ut kan dan bar lastig wèzen. Un mense hef dan gien rust en de sloap schut d’r bie in, want ie weet da’j dat argens heb maar weet niet woar.

Dit feit zal menigeen bekend veurkommen. Ut oaverkwam ok un trouwe lezeres van disse krante.. Ut is heur kört langs de klungels egoan, anders was ut geld met de muziek mee egoan. En die wissen nargens van.

Ut ging oaver geld dat vot was. Iedereen van de club had betaald veur ut reisjen, maar toen ut geld noa eteld wörden bleek d’r van drie lejen tekört te wezen. De een dacht dat de ander ut geld had ebeurd, maar toen noa de reize de koppen bie mekare wörden estoaken toen bleek dat d’r toch sproake was van un misverstand. Dat geld was wel ebeurd maar woar was dat noe toch ebleven? Ra, ra. Dat zat heur toch zo alderbastend dwars. Ze had d’r bar hekel an want ut was geld was van de club en dus andermans geld.

Zee had ut wel ehad, dat wist ze zeker, maar woar kon ut toch wezen? Alles noa ezoch. Alle papieren en jaszakken. Zee had ut niet meer. De sloap schoat d’r kats bie in. De sloap kon ze maar niet vatten. Ut was geld van drie lejen dat wist ze nog wel maar maar woar was dat noe toch?

De penningmeester schoat inens wat deur heur kop. Verduld ze had wat papieren ekregen op un verenigingsoavond en toen hadden ze ut oaver de reize ehad en verteld dat d’r al un paar betaald hadden. Zol misschien in die enveloppe dat geld zitten? Zol best kunnen. Dan alles maar op de kop zetten en zien dat die enveloppe weer te veurschien kwam. Weer alles noazuuken. Ut hele huus deur. Alle kasten en laden wörden noa ezoch. Ze wist ut niet zeker maar ut zol kunnen dat doar ut verloren geld in kon zitten.

De enveloppe was niet te vinden. Midden in de nach ging heur un lichien op. Verduld die kon nog wel is bie ut olde papier liggen. Zee had pas un hoop papierpruttel uut ezoch en weg egooid. Ut stapelen zich allemoal maar op en noe weg met die zooi. Zee noa ut achterhuus. Gelukkig ut olde papier stond d’r nog in deuzen. De volgende dag mos ut an de weg wörden ezet veur de muziek. Alle deuzen met olde papier noasnuffelen. Un alderbastend karwei tussen al die reclamepruttel. Zuuken en zuuken. En ja heur doar zag zee un bekende enveloppe. Dat kon ut wel is wezen. Gauw los emaak. Zaten wat vellen papier in en wat nog meer…. Juust ut geld woar ze al dagen noa zoch. Foi, foi, wat was un pak van heur harte. Ze mos d’r niet an denken as zee un dag later op dit idee ekommen was, alles was vot ewes. Nog weer un geluk bie un ongeluk… Die nach hef ze weer heerlijk esloapen en dromen oaver un heerlijk reisjen…

Goed goan, Martien, De Platschriever uut Loenen ‘Mensen lèèf graag met iederene mee, maar ze griep toch liever noa hun zakdoek dan noa de knippe’