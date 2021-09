Foi,foi: De arfenis

D’r is un bekend gezegde: ‘Ie kent iemand pas goed a’j d’r un arfenis mee edeeld heb’. Doar schuult heel wat woarheid in. Want d’r wördt wat af evochten um dat ’rotgeld’. Ze sloat mekaar de kop d’r veur in. En vake meent de luu dat d’r nog meer geld is um te verdelen.

Foi, foi. Mo’j is heuren wat ik vernamme oaver zo’n arfenis. Ut is wel un tiedjen elejen gebeurd. In un familie in disse streek was de moeder oaverleden. Vader was al eerder estörven. Noadat alles van de begrafenis achter de rugge was, mos ut huusien leug. Gien gemakkelijke opgave. Want woar loat un mens noe zo gauw al die pruttel? D’r kump aardig wat kieken bie zo’n verdeling. Gelukkig geet ut bie de meeste mensen wel in goeie harmonie zonder dat ze mekare de kop insloat. Alles stond d’r nog keurig toen alle kinder bie mekare kwamen. De ‘kolde’ kante (aangetrouwd) was d’r (verstandig) niet bie. D’r wörden aardig wat af eproat, maar ze wörden ut toch goed eens met mekare. Gien gebek of lilleke koppen. Mien kreeg de neeimachine, Toon de kaste en Jan leek de televisie van zien moe nog wel wat. Zien televisie deed ut nog wel, maar was ok zo jong niet meer. Un televisie kan ut zo opgeven. Jan was d’r arg blie mee en nam ut toestel mee noa huus.

Eerst wörden ut toestel nog niet gebruuk, maar toen zien eigen televisie ut noa un paar moand opgaf, toen was hee arg blie dat hee dat arfstuk van zien moe nog had. Hee rap dat toestel van de zolder ehaald. Jan deed d’r alle droaden en stekkers an en toen ut ding an ezet. Hee was arg benieuwd noa de kwaliteit van ut beeld. Elke keer is dat toch weer un verrassing. Verduld, ut toestel reageren direct en begon te flikkeren. Maar wat was dat noe toch, gien kleur te bekennen. Jan mopperen al, verduld ut was un mooi toestel en gien kleur te bekennen. D’r zol argens wel un knop in edruk motten wörden. D’r zaten mooie kleurige knoppen op. Jan an ut drukken, knooien en prutsen, maar gien kleur. Zien vrouw zei al tegen um dat hee d’r met zien vingers af mos blieven, want van iets woar ie gien verstand van heb ku’j bèter un ander vroagen. Jan mos toegeven dat zien vrouw geliek had (zoals altied) en nam zich veur um de volgende dag un kameroad d’r bie te halen. Die zat in dat spul.

De volgende dag kwam hee dadelijk kieken. Hee dach dat hee de zenders bie mos stellen of un knop goed zetten, maar hee zag ut al direct en mos d’r smakelijk umme lachen. “Man”, zei hee. “Wat he’j oe noe dan an ehaald, dit is gien kleurentoestel maar un gewone zwart-wit. Doar kun ie met gien geweld kleur op kriegen. A’j kieken wilt mo’j ut gewoon in ut zwart-wit doen, zoals eerder.” Doar snappen Jan toch niks van. An de kleurknoppen op ut toestel nam hee an dat ut un kleurentelevisie was. Varder had hee ok nargens noa ekeken. Rap hef hee toen maar un nieuwe kleuren-TV besteld want hee wol ut lèven toch wel wat kleuriger inzien.

Goed goan,

Martien,

de Platschriever uut Loenen

De goeie richting is noa mekare toe