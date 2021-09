Financiële situatie Rheden stuk minder penibel

GEM. RHEDEN – De financiële situatie van de gemeente Rheden ziet er veel positiever uit dan waarmee eerder dit jaar rekening werd gehouden. Wethouder Dorus Klomberg van Financiën heeft er vertrouwen in dat de begroting eind dit jaar budgetneutraal kan worden afgesloten. Aanvankelijk leek Rheden af te koersen op grote tekorten.

Waar in de zomer nog rekening werd gehouden met een negatief resultaat van 797.000 euro, maar uit de herfstrapportage blijkt dit tekort mee te vallen. Het verschil tussen inkomsten en uitgaven is op dit moment 256.00 in de min en het college verwacht dat dit tekort in de loop van dit jaar naar 0 kan worden teruggebracht.

Deze meevaller ontstaat doordat de regering extra geld vrijmaakt voor alle Nederlandse gemeenten, omdat zij veel meer moeten uitgeven aan Jeugdzorg dan eerst werd verwacht. De gemeente Rheden krijgt een extra bedrag van ruim 1,2 miljoen euro uit het gemeentefonds. Het college stelt de gemeenteraad voor om deze aanvullende middelen volledig beschikbaar te stellen voor de aanpak van de problematiek in de jeugdzorg. De gemeenteraad bespreekt dit op 14 september en neemt hierover op 28 september een besluit.

De afgelopen jaren heeft de gemeente Rheden te maken gehad met flinke financiële tekorten. Volgens wethouder Klomberg is de gemeente inmiddels goed op weg om orde op zaken te hebben. “Binnen het sociaal domein hebben we meer zicht gekregen op de kosten, we krijgen extra geld van het rijk en we hebben maatregelen genomen op het gebied van efficiency. We gaan richting een neutrale begroting. Er ligt nu een goed fundament voor de toekomst.”