Filosofische Kring Rozendaal

ROZENDAAL – De Vrienden van de Kerk te Rozendaal starten weer een Filosofische Kring. Er worden vijf bijeenkomsten gehouden binnen het thema ‘verstoring van de orde, hoe nu verder’. Hiervoor zijn vijf verschillende sprekers uitgenodigd die zich verdiepen in de filosofische en maatschappelijke consequenties van die verstoring.

De Filosofische Kring wordt gehouden op maandagen 4 en 18 oktober en 1, 15 en 29 november. De bijeenkomsten zijn van 20.00 tot 22.00 uur en vinden plaats in de Serre van Rozendaal. Deelname kost 13 euro per avond. Studenten betalen 5 euro en scholieren hebben gratis toegang. Wie de hele cyclus wil bijwonen, betaalt 55 euro. Opgave kan bij de penningmeester van de Vrienden van de Kerk te Rozendaal, Schout Leermolenstraat 7A, 6891 BD Rozendaal, of hein@philocon.com.

De eerste bijeenkomst is Mr. D.M. Stronks van de Vrije Universiteit Amsterdam te gast. Hij zal spreken over ‘Coronacrisis als mobiliteitscrisis’. Het virus brengt de onbegrensde mondiale verwevenheid van ons samenleven aan het licht: een virus kan zich snel verspreiden waarop wereldwijd vrijwel al het verkeer wordt stilgelegd. Deze uitzonderlijke beperking van de bewegingsvrijheid is voor veel wereldbewoners al een vanzelfsprekendheid. Mobiliteit is al sinds het begin van de moderniteit een gespleten categorie met een vastgeroeste verhouding tussen de mobiliteit van de één en de stilstand van de ander. Stronks gaat op zoek naar hoop op verandering, mede gezien het feit dat de coronacrisis op een groot aantal punten samenvalt met de klimaatcrisis.

De overige vier bijeenkomsten hebben onder andere de thema’s ‘Corona: een biopolitiek virus’, ‘Markt, moraal en ideologie in tijden van corona’ en ‘De overheid en publieke goederen in de nadagen van Corona’.