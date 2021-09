Filmavond in het Kerkhuis

HOOG-KEPPEL – De Protestantse Gemeente Drempt en Oldenkeppel verzorgt op dinsdag 5 oktober een filmavond in het Kerkhuis in Hoog-Keppel. Op het programma staat de Deense film Babette’s Feast. Deze speelt zich af in de negentiende eeuw in een streng gelovig Lutheraans dorp. Babette vluchtte weg uit Frankrijk om in Denemarken als kok bij twee domineesdochters te werken. Als ze jaren later de loterij wint, besluit ze een feestmaal te organiseren voor het dorp. De film laat twee manieren van leven zien: de soberheid van de domineesdochters en Babette die van het leven geniet. De ene manier is niet beter dan de ander en er is ook geen concurrentie, in de film is te zien wat de ontmoeting tussen deze twee manieren van leven met de mensen doet.

De filmvertoning begint om 19.30 uur, om 19.00 uur staan koffie en thee klaar. Na afloop wordt een half uurtje nagepraat over de film. Er is plek voor maximaal 12 bezoekers. Aanmelden kan tot 4 oktober bij Ds. Karin Spelt via karin.spelt@gmail.com of tel. 06-13554749.