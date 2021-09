Feestelijke opening van Kindertuin Rozendaal

ROZENDAAL – Drie keer was scheepsrecht voor de kinderen en vrijwilligers van Kindertuin Rozendaal. De feestelijke opening werd twee keer uitgesteld, maar op zaterdag 18 september was de officiele opening door burgemeester Ester Weststeijn een feit. In april gingen 15 kinderen enthousiast van slag in de Kindertuin Rozendaal. Vanaf april tot en met oktober kunnen kinderen van ongeveer 6 tot 10 jaar lekker aan de slag in hun eigen groentetuintje. Er is in de pluktuin in het beekdal een mooi stukje grond gevonden, waar genoeg ruimte is voor kinderen met groene ambities. Onder begeleiding van vrijwilligers kunnen ze hier lekker aan de slag met hun eigen groenten. Inmiddels hebben zijn al aardappelen, boontjes, radijsjes en nog veel meer groenten en bloemen kunnen oogsten.

Foto: Han Uenk