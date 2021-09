Familie-expositie in Kapel Bronkhorst

BRONKHORST – Schilderes Ans van Breda uit Brummen exposeert van zaterdag 2 tot en met donderdag 7 oktober in de kapel in Bronkhorst. Dit doet zij samen met haar familieleden Bert de Ruiter en Bert Loman.

“We kennen elkaar al vanaf onze vroege jeugd, speelden met elkaar, zaten op dezelfde school en woonden in dezelfde straat. Niets deed toen vermoeden dat we zovele jaren later nog eens samen zouden exposeren”, aldus Ans van Breda. Zij ontdekte haar talent in 2003, toen zij deelnam aan een workshop schilderen in de Verborgen Tuinen van Bert Loman in Voorst. Bij haar broer Bert de Ruiter is de liefde voor het portrettekenen in 2015 ontstaan. Bert Loman is altijd al creatief geweest, maar pas na zijn werkzame leven doorgebroken met zijn creativiteit, tuinen en objecten. “Samen hebben we als autodidact onze talenten op latere leeftijd, ontdekt, gekoesterd, ontwikkeld en zichtbaar gemaakt.”

De expositie in de Kapel in Bronkhorst is van 2 tot en met 7 oktober dagelijks geopend van 11.00 tot 17.00 uur.