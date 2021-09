Extra online raadsforum over RES in Brummen

BRUMMEN – Donderdagavond 9 september vindt er een extra forumvergadering plaats van de gemeente Brummen. Op de agenda van dit forum staat 1 inhoudelijk onderwerp, namelijk de Regionale Energiestrategie (RES). De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Het is live te volgen via de gemeentelijke website en het televisiekanaal van lokale omroep VoorstVeluwezoom. Het onderwerp komt een week later op de agenda van de besluitvormende raadsvergadering. Omdat de kans is groot dat veel inwoners tijdens het forum de gemeenteraadsleden willen toespreken, wordt voor dit voorstel een aparte forumvergadering gehouden. In de afgelopen tijd hebben de zeven gemeenten in de Cleantech Regio intensief samengewerkt met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan de Regionale Energie Strategie (RES 1.0). In die strategie staat beschreven hoeveel zon- en windenergie de Cleantech Regio in de periode tot 2030 wil opwekken en welke mogelijkheden we zien voor zon- en windenergie na 2030. Op de ontwerpversie van deze visie zijn veel inspraakreacties ontvangen, zowel vanuit de gemeente Brummen als uit de andere Cleantech Regiogemeenten. Deze reacties zijn verzameld in een inspraaknotie en deze wordt nu samen met de ontwerp RES 1.0 voorgelegd aan de Brummense gemeenteraad. De raad kan in zijn vergadering van 16 september wensen en bedenkingen meegeven aan de Cleantech Regio. Voordat de raad hiertoe over gaat, bespreken de raadsleden het voorstel tijdens het forum.

Inwoners die willen die schriftelijk of mondeling een inspraakreactie willen geven kunnen kunnen tot uiterlijk 7 september contact opnemen met de griffie. Dit kan via het centrale telefoonnummer (0575) 568233 of mailadres griffie@brummen.nl.