Expositie in Nieuwe Ruimte in Velp

VELP – Tot en met 26 presenteert de Nieuwe Ruimte in Velp een expositie met het werk van vier beeldend kunstenaars. Met als titel ‘Septexpovlep’ heeft Caroline Kortenhorst als kunstenaar van de maand Renskej Moes, E. Pietersen en Renneke van der Linden uitgenodigd als mede-exposanten.

Kortenhorst noemt zichzelf beeldmaker. Veelzijdig als zij is, vervaardigt ze grote sculpturen voor de openbare ruimte, maar maakt ook handzaam werk passend in de intimiteit van de privé-omgeving. Ze tekent, schildert, naait kleding, maakt tassen en hoofddeksels, geeft workshops en declameert haar eigen poëzie. Renskej Moes woont en werkt in Zegveld. Zij tekent en schildert op doeken van wisselend formaat, werkt in digitale- en fototechnieken en in textiel. In een opmerkelijk speels en luchtig kleurgamma illustreert en mixt zij oud en recent werk tot nieuwe beelden.

E. Pietersen baseert zijn werk op het gebruik van symbolen en iconen. Krachtige, grafische tekens die de essentie van een verhaal of een gebeurtenis verbeelden. Universeel leesbaar maar tegelijkertijd mystiek, verhalend en fantasievol. Zijn tekeningen en animaties ademen een stripachtige sfeer. Een sfeer die direct herkenbaar is in de vertaling daarvan in zijn sculpturen en beeldhouwwerken.

Renneke van der Linden, geboren in Pakistan, woont en werkt in Arnhem. Het merendeel van haar werk bestaat uit olieverfschilderijen op doek, gebaseerd op foto’s die zij maakte tijdens haar reizen naar landen als Kenia, Cuba en China. Vaak combineert zij meerdere foto’s tot nieuwe composities en veroorlooft zich de grootste vrijheid die een schilder kan nemen om een nieuwe werkelijkheid te realiseren.

De tentoonstelling op zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur geopend. De Nieuwe Ruimte is te vinden aan de Oranjestraat 36a Velp.