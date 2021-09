Een Stief Kwartiertje: Lobby

Natuurlijk hadden de Doesburgse bedrijven Ubbink en Rotra graag Cora van Nieuwenhuizen als nieuwe commissaris binnengehaald, want ze was een energieke minister, althans daar wilde graag voor doorgaan. Zo energiek zelfs dat ze nu lobbyist wordt voor de energiebedrijven in ons landje. Ze is de zoveelste bewindspersoon die het kabinet vroegtijdig verlaat.

Gelukkig wordt Cora geen commissaris in Doesburg. Ubbink en Rotra willen groeien en dan zou je veronderstellen dat ze daar Cora prima voor kunnen inhuren, want Cora denkt alleen in enigszins vastgeroeste liberale termen dus alleen in groei. Vliegveld Lelystad moet open, want Schiphol moet groeien en er moet meer asfalt komen want we moeten doorrijden, het liefst zo hard mogelijk en rekeningrijden is misschien iets voor een volgend kabinet, niet voor Cora. Hoe energiek ze er ook op stortte, het lukte allemaal niet, zelfs niet als ze haar laatste troef uitspeelde en riep: ‘dan verzinnen we een list’. De rechter, de Raad van State of de tijdgeest hebben Cora steeds ingehaald en nu stapt ze over naar Energie-Nederland en ze vindt dat er geen sprake is van belangenverstrengeling met haar werk als minister. Het is een list die wel gelukt is, want integriteit is een begrip dat nooit een groeiproces bij Cora heeft doorgemaakt. Europa is tegen dit soort overstappen van bewindspersonen naar bedrijfsleven en Den Haag feitelijk ook, maar het Handboek Bewindspersonen is in een la opgeborgen en de sleutel is zoekgeraakt, misschien is zoekgemaakt dichter bij de waarheid.

Maar goed dat Cora niet naar Doesburg komt. De gemeente en de provincie hebben inmiddels de uitbreidingsplannen van de bedrijven goedgekeurd, al moet de gemeenteraad er eind van de maand nog over oordelen. Het milieu lijdt er niet onder, zeggen de lokale en provinciale overheden, maar diverse buurtbewoners en milieuorganisaties denken daar heel anders over. Een goede lobbyist kan hier wonderen doen, dus zijn de tegenstanders zeer teleurgesteld dat Cora niet wordt ingezet, want zij is zeer succesvol als het om mislukkingen gaat.

Het wordt een lastige zaak in het oude Hanzestadje. Hanze betekent handel, een samenwerkingsverband van handelaren met een stad en in deze economische hoogtijdagen kan Doesburg weer iets van haar oude glorie terugkrijgen. De economie trekt weliswaar aan maar er is een groot gebrek aan vakmanschap en de tegenstanders van uitbreiding vinden dat de nog beschikbare ruimte in ons landje niet met economische activiteiten moet worden ingevuld en vrezen veel vervuiling in de nabije toekomst. Er is grote verdeeldheid vanwege tegenstrijdige belangen: de botsing tussen economie en ecologie. De voorstanders hebben de economische wind in de rug, de tegenstanders willen de omgevingswet gebruiken om de wind de andere kant op te laten waaien.

Ach, dacht ik even, was Cora dan toch maar naar Doesburg gekomen. Ze had het probleem wellicht eenvoudig opgelost met haar jarenlange mantra: de technologische ontwikkelingen lossen alle klimaatproblemen op, als het morgen niet is dan zeker volgende week. Het was ook haar uitgangspunt van haar lobbystrategie. Lobbyen is een werkwoord en vaak een keurig aangeklede vorm van belangenverstrengeling. Lobbyen staat vaak op gespannen voet met ethisch handelen. Het gaat er dus om welke partijen in Doesburg het best haar lobby kan inzetten, m.a.w. wie kan het meest rooskleurig en geloofwaardig de toekomst aan de ander verkopen. Nee, dan Cora toch maar niet naar Doesburg, veel te riskant. Doesburg moet zelf over haar toekomst oordelen, onomkoopbaar en onafhankelijk, althans als dat nog mogelijk is.

Desiderius Antidotum