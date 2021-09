Een Stief Kwartiertje: Integriteit

Het gaat zo goed met de economie in de regio, dat we alert moeten zijn dat niet juist in deze tijden de slechte eigenschappen van de mens komen bovendrijven. Ik moet erkennen dat mijn hand pijnlijk aanvoelt bij het opschrijven van het voorgaande, maar de gebeurtenissen van de afgelopen week zorgen ervoor dat de kramp er spontaan is ingeschoten. Op de Haagse burelen is het één grote struikelpartij dankzij onmiskenbare onvermogens om de meest elementaire behoeften en verlangens in gewoon menselijk handelen om te zetten, al is dat – toegegeven – niet altijd even gemakkelijk.

De economie draait als een tierelier en dan veronderstel je dat de grote opgaven van deze tijd met een goede en snelle aanpak door een fatsoenlijk en geschikt kabinet opgepakt worden, maar niets is minder waar. U kent ze inmiddels: de stikstofcrisis, de woningnood, de asielzoekers, de biodiversiteit en de veestapel etc. en daar hangt ook nog een grote dreigende klimaatwolk overheen. En voor het Haagse drama Afghanistan zouden we een geregistreerde tolk uit het buitenland moeten overkomen om het fatsoenlijk uit te leggen. Er spelen voortdurend andere zaken, bovenhuids en vooral eronder. Het hele land vraagt zich af: wie speelt welk spel, correspondeert de binnenkant met de buitenkant en wordt het eigen belang niet verkocht als algemeen belang?

Terug naar onze regionale economie, die groeit naar ruim 4,5 procent en doet het bij ons beter dan in het westen. De perspectieven zijn even goed als de uitdagingen groot zijn, dus is het van belang te bezien hoe het spel met de verschillende belangen hier gespeeld wordt.

De dijkverhoging bij de N317 bij Doesburg staat hier symbool voor. De dijk wordt verhoogd om de groeiplannen van Rotra en Ubbink te kunnen realiseren zonder dat de buurtbewoners last van het toenemende vrachtverkeer zullen hebben. Op zich klinkt dat redelijk en als alle partijen en betrokkenen het met elkaar eens zijn, dan is er niets op tegen. Het gaat er echter om of de belangen goed en eerlijk gewogen worden en de besluitvorming overeenkomstig plaatsvindt. Het gaat om integriteit, om rechtschapenheid, eerlijkheid en betrouwbaarheid en nog meer kwalificaties waar we zo gemakkelijk over struikelen. Integriteit betekent geen handjeklap in achterkamertjes.

En zo belanden we bij de bestuurscultuur in ons landje, een actueel maar heikel onderwerp. De heersende opvatting is dat die moet veranderen, maar verandering van een cultuur is een zaak van lange adem. Het is niet alleen landelijk, maar ook lokaal van belang. Gezien de grote uitdagingen waarvoor we staan is een nieuwe bestuurscultuur noodzakelijk, zegt men, maar integriteit moet de leidraad zijn van welke oude of nieuwe bestuurscultuur dan ook. Het gaat om wezenlijke vragen zoals: ten dienste van wie en wat worden er besluiten genomen en ten koste van wie en wat? Wat gebeurt er aan beide zijden van de dijk? Zit er nog ergens een duiker?

Overal zijn die vragen hoogst actueel en zeker nu in Doesburg. Als de Doesburgse bedrijven mogen uitbreiden, komt dat de werkgelegenheid ten goede aan Doesburg en de Doesburgers? Wat betekent het voor de natuur, voor de omgeving? Als het vrachtverkeer toeneemt, zitten er dan Doesburgers op de trucks of Oost-Europeanen? We kunnen niet meer zonder arbeidsmigranten, we hebben er steeds meer nodig. We zijn al een migratieland en onze medemenselijkheid vereist om arbeidsmigranten en echte vluchtelingen een (t)huis te bieden. In ons overvolle landje gaat welke groei dan ook altijd ten koste van iemand anders en iets anders. Op naar een integriteitscultuur.

Desiderius Antidotum