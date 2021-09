Echtpaar Schoenaker-Velthausz uit Velp 65 jaar getrouwd

VELP – Op maandag 30 augustus bracht burgemeester Carol van Eert een bezoek aan het echtpaar Schoenaker-Velthausz uit Velp. Hij feliciteerde hen met hun 65-jarig huwelijk.

Hendrikus Bernardus Schoenaker is geboren op 26 januari 1924 in Gaanderen. Mevrouw Elisabeth Maria Gerharda Velthausz is geboren op 11 september 1926 in Doetinchem. Het paar heeft elkaar ontmoet in 1951 in Doetinchem bij een feest van de Waterleiding Maatschappij Gelderland. De heer Schoenaker werkte hier en de zus en zwager van mevrouw Velthausz ook. Zij mocht mee naar het feest als gast van haar zus en zwager.

Na hun huwelijk in 1956 zijn ze gaan wonen in Doetinchem. In 1960 kreeg de Waterleiding Maatschappij Gelderland een vestiging in Velp en verhuisde het echtpaar Schoenaker mee. De heer Schoenaker werd er hoofd van de afdeling boekhouding. Uit hun huwelijk is een dochter geboren en inmiddels hebben ze twee kleinkinderen.

Hendrikus Schoenaker heeft tot zijn tachtigste getennist. Ook fietst en leest hij graag. Hij luistert veel naar klassieke muziek en heeft belangstelling voor kunst.

Mevrouw Schoenaker houdt van lezen, tuinieren en handwerken.Ze zijn nog steeds vitaal en gelukkig met elkaar.