Echtpaar Momma 65 jaar getrouwd

VELP – Al 65 jaar getrouwd en nog steeds erg gelukkig met elkaar. Het echtpaar Momma-Muntz uit Velp vierde woensdag 29 september hun briljanten bruiloft. Burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden bracht het paar een mooie bos bloemen.

Willem Carel Momma is geboren op 18 oktober 1930 in Amersfoort, Henriëtte Muntz op 29 januari 1934 in Rotterdam. De twee ontmoetten elkaar in de zomervakantie van 1949, in het zomerhuisje van de familie Muntz op Texel. In 1956 zijn ze getrouwd in Rotterdam. Het paar heeft ook in Hattem en Wassenaar gewoond en is in 1986 verhuisd naar Velp.

De heer Momma is zijn carrière begonnen als verkoopleider in Brouwerij d’Oranjeboom. Ook was hij partner bij Messa Electronics, marketing manager bij de Koninklijke Berghuizer Papier Fabriek en directielid bij de Nederlandse Dagblad Unie. Tot aan zijn pensionering heeft hij gewerkt als directielid bij NV Audet. Mevrouw Momma-Muntz nam de zorg voor de kinderen op zich. Uit het huwelijk zijn drie zonen geboren en inmiddels heeft het paar zes kleinkinderen.

Na hun pensionering vulden ze hun dagen graag met sport, maar dat gaat nu niet meer.