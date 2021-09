Duo-expositie in Wereldwinkel Eerbeek

EERBEEK – ‘Natuur en beleving’ is het thema van een nieuwe expositie in Wereldwinkel Eerbeek, die nog tot 25 oktober te zien is. Te zien zijn schilderijen van Marloes Hakkenbroek en Janneley Riddick. De werken van Janneley en Marloes zijn ontstaan door, en gericht op, mensen met een hooggevoeligheid voor situaties en emoties, mensen zoals zijzelf die hun gevoelens kunnen beleven door middel van het werken met dieren en de natuur. De expositie was al gepland en voorbereid, toen Marloes onlangs plotseling overleed. Toch is besloten deze duo-expositie door te laten gaan. Wereldwinkel Eerbeek is gevestigd aan de Stuijvenburchstraat 99.