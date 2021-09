Dubbel expositie De kracht van Expressie in Huis te Eerbeek

EERBEEK – In Huis te Eerbeek is vanaf zondag 3 oktober voor de tweede maal dit jaar een bijzondere expositie te zien. Stoni Scheurer en Elly de Bruin tonen hun werk onder de titel ‘De kracht van expressie’. In het aangrijpende coronajaar hebben beide kunstenaressen zich weer gerealiseerd hoe belangrijk het is om emoties te doorleven en verwerken.

De Bruin is voormalig psychodrama therapeut en werkte jarenlang met beschadigde en getraumatiseerde cliënten aan een vorm van heling en weer in balans komen. Zoals ook in haar werk te zien is, blijven de sporen van dat wat gebeurd is, de scheuren, de krassen en de haperingen bestaan. Het kapot gemaakte wordt door haar vervolgens in een nieuwe balans bijeen gebracht. Net zoals mensen na een trauma een nieuwe balans zoeken, de pijn en het verdriet moeten doorleven om verder te kunnen.

Stoni Scheurer geeft in steen de emotie weer die zij op dat moment het meeste beleeft en voelt. Ze gaat met hamer, beitel en zaag aan de gang om uit die harde steen die kwetsbare emotie te toveren. Juist in deze wereld, die meer en meer verhard en individualistisch is geworden. Steeds meer mensen die depressief worden in deze maatschappij, steeds meer jongeren die het moeilijk hebben in deze wereld. Expressie kan hierin een belangrijke rol spelen, dat is de boodschap van de kunstenaars.

De expositie in Huis te Eerbeek wordt zondag 3 oktober om 16.00 uur geopend en is daarna te zien van maandag 4 tot en met woensdag 6 oktober tussen 11.00 en 17.00 uur. Dan zijn de kunstenaars aanwezig voor uitleg.