DSG doet mee aan Schaak-Off

DOESBURG – Sinds kort kan er weer fysiek op de schaakclubs worden geschaakt. Om dat te vieren houdt de Koninklijke Nederlandse Schaakbond samen met meer dan 70 schaakclubs, waaronder Het Doesborghsch Schaakgenootschap, en regionale bonden van 13 tot en met 26 september een landelijk schaaktoernooi: de Schaak-Off. Iedere schaakliefhebber kan meedoen, het is niet nodig om bij een vereniging aangesloten te zijn.

Het toernooi bestaat uit lokale voorrondes. De winnaars daarvan plaatsen zich voor regionale wedstrijden en daar wordt gestreden voor een ticket in de landelijke finale. Alle wedstrijden vinden fysiek plaats. De indeling bij het toernooi vindt plaats op ervaring: zo speelt iedereen op zijn eigen niveau. De wedstrijden in Doesburg worden op maandag 20 september vanaf 20.00 uur gehouden in de ontmoetingsruimte van Grotenhuys in Doesburg. Inschrijven kan via www.schaakoff.nl.