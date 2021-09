Drempt viert Kleintje Kermis

DREMPT – Het kermiscomité van Drempt heeft dit jaar een alternatief kermisfeest georganiseerd voor (oud)inwoners van het dorp. Kleintje Kermis wordt gehouden op zondag 19 en maandag 20 september.

Op zondag 19 september wordt afgetrapt met het jeugdvogelschieten om 12.00 uur. Op maandag 20 september starten om 10.00 uur de kinderspelletjes en het koningsschieten. Beide dagen staat er in de middag, tot 19.00 uur, een coverband op het podium in de feesttent van Hoppenreijs.

Het alternatieve kermisfeest wordt volgens de geldende maatregelen georganiseerd. Dit betekent onder andere dat het feest op een afgesloten terrein is. Er kunnen maximaal 750 bezoekers worden toegelaten, die een dagticket en coronatoegangsbewijs nodig hebben.

Volgend jaar hoopt de organisatie weer een volledig kermisprogramma te kunnen bieden, compleet met traditionele optocht, eetgelegenheid in het Hessenhuus en QMusic the Party. Maar afgaand op de snelheid van het aantal aanmeldingen en enthousiaste reacties van dorpelingen wordt het volgens het kermiscomité ook dit jaar vast ouderwets gezellig.

www.dremptsekermis.nl