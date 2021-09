Doesburgs Anjerconcert definitief afgelast

DOESBURG – ‘Van uitstel komt afstel’ is een bekend Nederlands gezegde en helaas van toepassing op het Anjerconcert dat op 8 oktober zou plaatsvinden in de sporthal Beumerskamp in Doesburg.

Het concert, in het kader van 75 jaar bevrijding, was gepland voor april 2020. Drie keer heeft de organisatie het moeten uitstellen vanwege de beperkende coronamaatregelen. Nu komt er pas na 20 september duidelijkheid over het toestaan van concerten op binnenloacties. Met het gegeven dat er een zeer beperkte tijd is om het concert alsnog te organiseren voor 8 oktober, en de informatie dat men nog steeds huiverig is om in een hal met publiek aanwezig te zijn, zal het aantal kaartverkopen niet toereikend zijn om de kosten te dekken.

Het organiserend comité heeft in overleg met defensie besloten om het concert definitief af te gelasten. Blijven uitstellen is geen optie. Kaarten die zijn verkocht voor het Anjerconcert mogen worden teruggebracht naar het verkooppunt van aankoop waar terugbetaling zal plaatsvinden. Dit kan tot uitelijk 1 oktober 2021.

Bijna drie jaar is het comité bezig geweest om het concert samen met defensie te realiseren, maar helaas heeft deze coronacrisis aan het langste eind getrokken.