Doesburg viert 800 jaar Hanzesteden in 2023 en ondertekent ‘Letter of Intent’

DOESBURG – In 2023 bestaan de Hanzesteden 800 jaar. En dat wordt gevierd. In dit ‘kroonjaar’ worden de activiteiten van de Hanzesteden extra onder de aandacht gebracht van potentiële bezoekers in binnen- en buitenland.

De eerste stap voor de afzonderlijke Hanzesteden is om zich te verbinden aan het feestjaar. Het college van Doesburg doet dit, als een van de eerste Hanzesteden, via een ‘Letter of Intent’ waarmee zij zich verbindt aan het ‘kroonjaar’: Hanzejaar 2023.

Tijdens het Hanzejaar worden de Hanzesteden, de regio Oost-Nederland en de Hanzejaar-activiteiten extra in de etalage gezet en zichtbaar gemaakt in de media. Ondernemers en bewoners worden in de aanloop naar 2023 uitgenodigd om mee te denken en mee te doen met het invullen van het programma voor dit feestjaar.

Het Hanzejaar is na de coronaperiode een welkome impuls voor een duurzaam economisch herstel. Het Hanzejaar 2023 zal volgens het college bijdragen aan een groei aan bestedingen voor Doesburg als één van de Hanzesteden. De verwachting is dat er zo’n 1,5 miljoen extra bezoekers naar de Hanzesteden komen, die tezamen zo’n 90 miljoen euro extra zullen besteden. Voor Doesburg zal dit bedrag neerkomen op enkele miljoenen euro’s. Het college stelt de gemeenteraad voor om de benodigde investering op te nemen in de programmabegroting 2022-2025.