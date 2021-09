Doesburg geniet van zonnige Kadedagen

DOESBURG – Na lange tijd zonder evenementen werden zaterdag 18 en zondag 19 september de Doesburgse Kadedagen gehouden. De weergoden werkten mee en dat zorgde dat veel bezoekers de Hanzestad wisten te vinden. Zij konden slenteren langs vele leuke kramen met allerhande spullen. Kinderen konden genieten in een nostalgische draaimolen. Ook waren er lekkernijen te krijgen bij verschillende foodtrucks.

In de haven lagen oude boten die bezichtigd konden worden. De organisatie had looproutes uitgezet en die met pijlen werden aangegeven en bij de ingangen was desinfectiegel aanwezig. Zo kon iedereen op verantwoorde manier genieten van een mooi evenement.

Foto: Hanny ten Dolle