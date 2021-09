Digitaal platform met activiteitenaanbod op dorpsniveau

RHEDEN/ROZENDAAL – Met een symbolische druk op de knop is donderdag 23 september de website wegwijsinrhedenrozendaal.nl officieel gelanceerd. Deze digitale bron van informatie voor inwoners van de gemeenten Rheden en Rozendaal is beschikbaar gemaakt door het Netwerk Informele Ondersteuning (NIO) heeft, in samenwerking met Incluzio en WijkConnect.

Organisaties en andere inwonersinitiatieven kunnen op dit digitale platform hun aanbod van activiteiten en dienstverlening zichtbaar maken. Wethouder Gea Hofstede was bij dit officiële moment aanwezig. Zij verwacht dat inwoners een ruim aanbod gaan aantreffen op dit platform, zodat zij dichtbij huis een keuze hebben om er gebruik van te maken.

Inwoners die betrokken zijn bij diverse organisaties hebben meegedacht over wegwijsinrhedenrozendaal.nl. Het NIO heeft met deze wensenlijst in de hand in WijkConnect de websiteontwikkelaar gevonden die een zo gebruiksvriendelijk mogelijke website maakte. Met enkele klikken zijn, op dorpsniveau, activiteiten en dienstverlening te vinden. In de agenda staat het aanbod op datum. Inwoners kunnen ook oproepjes plaatsen en hulp aanbieden. Het NIO hoopt dat veel organisaties hun lokale aanbod op de site gaan plaatsen en streeft ernaar dat aan het eind van dit jaar zeker vijftig organisaties een account hebben aangemaakt.

Infosessie

Om zoveel mogelijk organisaties en inwoners te ondersteunen bij het vullen van wegwijsinrhedenrozendaal.nl zijn er twee avonden om met hulp zelf aan de slag te gaan. Op dinsdag 28 september is er een infosessie in Buurthuis De Poort in Velp en op woensdag 29 september in het Inloophuis in Dieren. Belangstellenden kunnen binnenlopen tussen 18.30 en 19.30 uur, het NIO helpt hen graag of weg. Ze dienen wel zelf even een laptop of iPad mee te nemen.

Werkgroep

Het is de bedoeling om deze digitale informatiebron up-to-date te houden. Bovendien komen er fysieke uitingen van de lokale sociale kaart, zoals buurtkaarten, vaste ruimte in Regiobode en folders. Het NIO kan daarbij hulp gebruiken van vrijwilligers die in het werkgroepje mee willen schrijven, illustrerende foto’s willen maken en contacten onderhouden met organisaties. Het NIO komt graag met inwoners in contact die van betekenis willen zijn.

Foto: Theo Jansen

netwerknio@gmail.com

tel. 06-36324778

Foto: De NIO kerngroepleden lanceren samen met wethouder Gea Hofstede, Incluzio en WijkConnect de digitale sociale kaart van Rheden en Rozendaal