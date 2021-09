Dierendag in Doesburg

DOESBURG – Op maandag 4 oktober is het Dierendag, reden voor Stichting Centrum Belang Doesburg (SCBD) om op zaterdag 2 oktober drie leuke activiteiten te houden in de binnenstad van Doesburg. Deze hebben natuurlijk allemaal wat te maken met dieren.

Zo verzorgt Sabrina Martens tussen 12.30 en 16.30 uur meerdere workshops over reptielen in BSO de Pixxel aan de Ooipoortstraat 39. Ze vertelt alles over de slang, krokodil en schildpad. Deze workshop is voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Aanmelden vooraf is verplicht en kan via aanmelden@centrumbelangdoesburg.nl. Hoe meer aanmeldingen er zijn, hoe meer workshops er worden gehouden.

Sofie Kelders neemt haar twee pony’s mee naar de driesprong Ooipoortstraat, Meipoortstraat en Kerkstraat. Feather is een sterke, vriendelijke Welsh pony die kinderen graag meeneemt op een rondje door de stad. Nouscha is een gezellige en aaibare Shetland pony, die zich graag laat knuffelen en borstelen. Kinderen tot 10 jaar zijn tussen 12.30 en 16.30 uur welkom, heel jonge kinderen graag wel onder begeleiding van een volwassene. Aanmelden is niet nodig.

Dierspecialist Faunaland aan de Ooipoortstraat 28 deelt gratis traktaties uit voor honden, katten, kippen, goudvissen en andere huisdieren. Kinderen tot en met 12 jaar mogen deze tussen 12.00 en 16.00 uur komen afhalen. Aanmelden is niet nodig.