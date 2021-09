Dierenaar Wim Ritsema klaar voor WK Marathon

DIEREN – Hardloper Wim Ritsema uit Dieren maakt zich op voor zijn deelname aan de marathon in Londen op zondag 3 oktober. Hij mag daar deelnemen aan het WK marathonlopen en is één van de kanshebbers in zijn leeftijdscategorie 55-59.

Wim staat in de top 10 van de wereldranglijst in zijn leeftijdscategorie en hoopt met het WK in Londen in de top-3 te komen. Ritsema is lid en trainer bij de Dierense atletiekvereniging Gelre en zijn clubgenoten gaan vol spanning volgen of dit hem lukt. Ook Gelre-lopers Ingrid en Kathelijne verschijnen zondag in Londen aan de start.

Overigens heeft Wim er net een marathon opzitten. Afgelopen weekend liep hij samen met zijn zoon Kasper de marathon van Berlijn. Wim heeft Kasper daarbij naar een nieuw PR van 3.24.45 gehaast.

Wim helpt graag anderen hun eigen hardloop-doelen te bereiken. Zelf is hij pas op zijn 43e gestart met lopen, rond zijn 50e ging hij steeds intensiever trainen. Nu geeft hij als trainer bij AV Gelre advies aan andere lopers.

www.avgelre.nl

Ook hardlopen? Zie hieronder de tips van Wim!