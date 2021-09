De Gasthuiskerk gaat verder als Podium Doesburg

DOESBURG – De Doesburgse Gasthuiskerk gaat verder onder de naam Podium Doesburg. De nieuwe naam en logo veranderen niets aan de functie van de Gasthuiskerk, maar zijn bedoeld om beter duidelijk te maken waar het culturele podium voor staat.

Het afgelopen jaar is er achter de schermen hard gewerkt. Het bestuur van Gestichten Doesburg heeft, samen met beheerders Debby Plas en Marko van Barneveld, gewerkt aan een manier om beter duidelijk te maken waar het podium voor staat. Richard Rhemrev is in dat bestuur verantwoordelijk voor het culturele podium en legt uit: “Natuurlijk blijft de kerk wat hij altijd al was, de Doesburgse Gasthuiskerk, maar we hebben gezocht naar een betere duiding. Die moet in één oogopslag en in enkele woorden laten zien waar deze organisatie voor staat. Omdat wij een cultureel podium zijn voor Doesburg en omgeving, zijn we uitgekomen bij Podium Doesburg. Dat laat aan duidelijkheid niets te wensen over.”

Grafisch vormgever Han Jansen is sinds 2014 verantwoordelijk voor de huisstijl van de Gasthuiskerk en ontwierp een nieuw logo, dat tegelijkertijd de wijzigingen laat zien en de oude huisstijl intact laat. De website, de sociale mediakanalen, e-mailadressen en andere uitingen zijn aangepast. Podium Doesburg gaat ook meer naar buiten treden, om te beginnen met de deelname aan de Doesburgse Kadedagen in het weekeinde van 18 en 19 september. De programmering van Podium Doesburg ontwikkelt zich ondertussen langs de vorig jaar ingezette lijnen. Wat dat betekent in het nieuwe culturele seizoen is te bekijken op de aangepaste website: podiumdoesburg.nl.