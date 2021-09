Dames van vrouwenkoor Te Gek presenteren eigen kookboek

BRUMMEN – Woensdag 1 september was een bijzonder moment voor de dames van het vrouwenkoor Te Gek uit Brummen. Het koor bestond die dag precies 5 jaar en ter ere van dit bijzondere jubileum werd een eigen kookboek uitgebracht. Toen zij in coronatijd niet konden zingen, maakten de dames een gezamenlijk kookboek met unieke recepten van de koorleden. De recepten werden verzameld, er werden foto’s toegevoegd, met uiteindelijk een echt kookboek als resultaat.

Bij De Vroolijke Frans kwamen de koorleden samen voor de officiële presentatie. Accordeonist Cor Hulstijn en Sien Sangers, de vrouw van de eerste accordeonist die vorige jaar plotseling overleed, mochten de eerste twee exemplaren in ontvangst nemen uit handen van dirigente Anja Luyt. Het boek is verkrijgbaar bij Primera Bosman in Brummen.

Foto: Cynthia Vos