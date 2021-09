Dag van de Ouderen in Theothorne

DE STEEG – 55-Plussers uit de gemeenten Rheden en Rozendaal zijn op vrijdag 1 oktober welkom bij Theothorne in Dieren voor de viering van de Dag van de Ouderen. Het lokale comité heeft een mooi programma opgesteld, dat om 10.30 uur wordt geopend door burgemeester Ester Weststeijn van de gemeente Rozendaal. Aansluitend verzorgt boswachter Henri Kleijer een lezing met de titel ‘Het jaar rond op landgoed Middachten’. Ook wordt deze dag de aftrap gegeven voor het nieuwe huiskamerproject voor senioren ‘Vitaal & Veilig Thuis’. Bij binnenkomst en tijdens de lunch verzorgt Ben Wissink ‘muziek van toen voor de jeugd van toen’.

Vorig jaar kon de Dag van de Ouderen niet doorgaan, dit jaar worden de ontwikkelingen goed in de gaten gehouden. De maatregelen van het RIVM zijn leidend. Dit houdt in dat aanmelden verplicht is. Dit kan tot 24 september via tel. 026-3611975 (op maandag, dinsdag en donderdag) of door een e-mail te sturen naar info@stichtingstoer.nl. Het comité raadt aan niet te lang te wachten, de ruimte is beperkt. Deelnemers dienen bij aanmelding te vermelden of zij blijven lunchen.