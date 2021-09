Dag van de Ouderen Doesburg uitgesteld

DOESBURG – Caleidoz heeft besloten de viering van de Dag van de Ouderen in Doesburg een jaar over te slaan. De versoepelingen zijn nog te minimaal en de organisatie wil geen risico lopen”, aldus de werkgroep. Om mensen toch een geweldige middag in het vooruitzicht te stellen is nu besloten in maart 2022 een middag te plannen met een programma dat zeker door kan gaan, ook al zou er een volgende coronagolf uitbreken. Het streven is om in oktober 2022 weer een ‘ouderwetse’ Dag van de Ouderen te organiseren.