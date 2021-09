Cursus over tapisserie van Bayeux

ROZENDAAL – Wie meer wil weten over het wandkleed van Bayeux, kan hierover een korte cursus volgen in Rozendaal. In vier bijeenkomsten worden de afbeeldingen op het tapijt besproken.

Het wandkleed van Bayeux is een borduurwerk met een lengte van 70 meter. Het vertelt in levendige scènes hoe hertog Willem van Normandië in 1066 het Angelsaksische Engeland veroverde. Hij werd koning en ging de geschiedenis in als Willem de Veroveraar. Kort daarna werd dit uitzonderlijke beeldverhaal geborduurd. Het staat vanwege zijn zeldzame ouderdom op de Unesco Werelderfgoedlijst. De taferelen op dit wandkleed zijn verbluffend realistisch en geven een boeiende inkijk in het leven in de 11e eeuw. Zo zijn onder andere een koninklijke begrafenis, een kroning, feestmaaltijden en jachtpartijen te zien. De cursus in Rozendaal behandelt het complete verloop van deze verovering, zoals afgebeeld op de tapisserie.

De cursus wordt gegeven door docente Judith Haan – van Ditzhuizen op dinsdagmiddagen 28 september, 5, 12 en 19 oktober. De bijeenkomsten zijn van 14.00 tot 16.00 uur in de Serre van Rozendaal. Deelname kost 100 euro. Aanmelden kan via burobrettania@ditz.nl of tel. 026-4822282.